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Росія розширила персональні санкції проти України: список

Москва, П'ятниця 04 вересня 2020 22:28
Росія розширила персональні санкції проти України: список
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд Російської Федерації розширив персональні санкції проти України. До російського санкційного списку, зокрема, потрапили п'ятий президент Петро Порошенко та колишній нардеп Святослав Вакарчук.

Відповідну постанову уряду РФ опубліковано на порталі правової інформації.

До санкційного списку потрапили:

  • Соломія Бобровська - нардеп від "Голосу";
  • Костянтин Бондарев - нардеп від "Батьківщини";
  • Святослав Вакарчук - екс-нардеп від "Голосу";
  • Леся Василенко - нардеп від "Голосу";
  • Сергій Вельможний - нардеп;
  • Михайло Волинець - нардеп від "Батьківщини" ;
  • Вікторія Гриб - нардеп від "Опозиційного блоку";
  • Віталій Данілов -нардеп від "Батьківщини";
  • Ярослав Железняк - нардеп від "Голосу";
  • Михайло Забродський - генерал-лейтенант, нардеп від "ЄС";
  • Яна Зінкевич - нардеп від "ЄС";
  • Володимир Кабаченко - нардеп від "Батьківщини";
  • Юлія Клименко - нардеп від "Голосу";
  • Роман Костенко - нардеп від "Голосу";
  • Степан Кубів - екс-міністр економічного розвитку;
  • Олексій Кучеренко - нардеп від "Батьківщини";
  • Анжеліка Лабунська - колишня голова Житомирської ОДА;
  • Роман Лозинський - нардеп від "Голосу";
  • Ірина Луценко - нардеп від "ЄС";
  • Сергій Магера - нардеп від "Опозиційного блоку";
  • Муса Магомедов - нардеп;
  • Олег Макаров - нардеп від "Голосу";
  • Валентин Наливайченко - колишній очільник СБУ, нардеп від "Батьківщини";
  • Григорій Немиря - нардеп від "Батьківщини";
  • Андрій Ніколаєнко - нардеп від "Батьківщини";
  • Андрій Осадчук - нардеп від "Голосу";
  • Петро Порошенко - 5-й президент України;
  • Андрій Пузійчук - нардеп від "Батьківщини";
  • Сергій Рахманін - нардеп від "Голосу";
  • Кіра Рудик - нардеп від "Голосу";
  • Олег Синютка - нардеп від "ЄС";
  • Інна Совсун - нардеп від "Голосу";
  • Ольга Стефанишина - нардеп від "Голосу";
  • Олександр Сухов - нардеп;
  • Сергій Тарута - нардеп від "Батьківщини";
  • Руслан Требушкін - нардеп;
  • Рустем Умеров - нардеп від "Голосу";
  • Олександра Устинова - нардеп від "Голосу";
  • Софія Федина - нардеп від "ЄС";
  • Володимир Цабаль - нардеп від "Голосу";
  • Михайло Цимбалюк - нардеп від "Батьківщини";
  • Ахтем Чийгоз - нардеп від "ЄС";
  • Ярослав Юрчишин - нардеп від "Голосу".

Рішення російського уряду набуває чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, вперше Росія ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо ряду країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.

Нагадаємо, про те, що Росія планує розширити санкції проти України стало відомо ще наприкінці липня.

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