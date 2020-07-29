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РФ планирует расширить санкции против Украины

Москва, Среда 29 июля 2020 14:43
РФ планирует расширить санкции против Украины
Коллаж РБК-Украина
Автор: Роман Калиниченко

Россия хочет расширить действующие ограничения

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о введении новых экономических ограничений в отношении Украины. Документ расширяет действующие ограничения против ряда лиц и украинских компаний.

Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочего, предлагается запретить прием платежным агентом РФ денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.

Центральному банку РФ и федеральным органам исполнительной власти поручили предоставить в Минфин отчеты о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются санкции.

Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Напомним, соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2018 года

Впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Аналогичные действия РФ предприняла к ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией украинского полуострова и ее агрессией на Донбассе.

В декабре прошлого года Россия расширила санкции против Украины.

Спустя несколько дней бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины, но аналогичные действия должен предпринять Киев.

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