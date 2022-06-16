UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия рассчитывала захватить Киев в течение 12 часов после вторжения, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные рассчитывали, что Киев падет и его можно будет взять под контроль в течение 12 часов после вторжения.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, у одного из российских военных, убитого во время вторжения, был найден документ, в котором были указаны военные цели России.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева. Об этом в документе говорилось", - заявил он.

Резников подчеркнул, что россияне наивно полагали, что в течение 72 часов после их вторжения украинское правительство покинет столицу.

"Откровенно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивны. Они говорили нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас есть только 72 часа. Поэтому они не дали нам тяжелого вооружения", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что угрозы наступления солдат РФ на Киев нет.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В регионе укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВторжение России в УкраинуМинистерство обороны Украины