Россия рассчитывала захватить Киев в течение 12 часов после вторжения, - Резников

По его словам, у одного из российских военных, убитого во время вторжения, был найден документ, в котором были указаны военные цели России.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева. Об этом в документе говорилось", - заявил он.

Резников подчеркнул, что россияне наивно полагали, что в течение 72 часов после их вторжения украинское правительство покинет столицу.

"Откровенно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивны. Они говорили нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас есть только 72 часа. Поэтому они не дали нам тяжелого вооружения", - добавил министр.