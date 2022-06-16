Росія розраховувала захопити Київ протягом 12 годин після вторгнення, - Резніков

Російські військові розраховували, що Київ впаде і його можна буде взяти під контроль протягом 12 годин після вторгнення.
Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, у одного з російських військових, убитого під час вторгнення, був знайдений документ, в якому були вказані військові цілі Росії.
"Вони думали, що через 12 годин будуть в центрі Києва. Про це в документі йшлося", - заявив він.
Резніков підкреслив, що росіяни наївно вважали, що протягом 72 годин після їх вторгнення український уряд покине столицю.
"Відверто кажучи, наші партнери в різних столицях світу теж були наївні. Вони казали нам, що вторгнення неминуче, і ти впадеш. У вас є тільки 72 години. Тому вони не дали нам важкого озброєння", - додав міністр.
Раніше повідомлялося, що загрози наступу солдатів РФ на Київ немає.
Нагадаємо, раніше голова Київської ОВВА Олексій Кулеба заявляв, що в Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. У регіоні укріплені оборонні лінії і посилений особовий склад військових.