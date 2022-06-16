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Росія розраховувала захопити Київ протягом 12 годин після вторгнення, - Резніков

Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові розраховували, що Київ впаде і його можна буде взяти під контроль протягом 12 годин після вторгнення.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, у одного з російських військових, убитого під час вторгнення, був знайдений документ, в якому були вказані військові цілі Росії.

"Вони думали, що через 12 годин будуть в центрі Києва. Про це в документі йшлося", - заявив він.

Резніков підкреслив, що росіяни наївно вважали, що протягом 72 годин після їх вторгнення український уряд покине столицю.

"Відверто кажучи, наші партнери в різних столицях світу теж були наївні. Вони казали нам, що вторгнення неминуче, і ти впадеш. У вас є тільки 72 години. Тому вони не дали нам важкого озброєння", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що загрози наступу солдатів РФ на Київ немає.

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВВА Олексій Кулеба заявляв, що в Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. У регіоні укріплені оборонні лінії і посилений особовий склад військових.

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