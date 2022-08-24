Россия распространяет фейковый "документ" об огромных потерях ВСУ, - СНБО

Россия продолжает попытки ведения информационно-психологических операций против Украины. В сети начали распространять фейковый "документ", содержащий сведения об огромных потерях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram .

"Рашистские Telegram-каналы распространили "документ", якобы содержащий сведения о потерях, которые за время войны с Россией понесли украинские военные. В частности, пропагандист отмечает об "общих потерях – 131 014 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанный "документ" является фейковым, поскольку:

в "документе" содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи;

в "документе" содержится много россиянизмов: "информации О погибших", "полученных ранения", "числятся (относительно Вооруженных сил)";

согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа.

В Центре противодействия дезинформации призывают проверять подозрительные "документы" и помнить, что распространение таких фейков только помогает врагу.