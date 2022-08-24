Росія поширює фейковий "документ" про величезні втрати ЗСУ, - РНБО

Росія продовжує спроби ведення інформаційно-психологічних операцій проти України. У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації в Telegram .

"Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати – 131 014 осіб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки:

у "документі" містяться помилки, не властиві українському діловому мовленню;

в "документі" міститься багато росіянізмів: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)";

згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.