Росія поширює фейковий "документ" про величезні втрати ЗСУ, - РНБО
Росія продовжує спроби ведення інформаційно-психологічних операцій проти України. У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації в Telegram.
"Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати – 131 014 осіб", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки:
- у "документі" містяться помилки, не властиві українському діловому мовленню;
- в "документі" міститься багато росіянізмів: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)";
- згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.
У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.
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