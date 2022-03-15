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Россия ранее уже использовала химическое оружие, - Столтенберг

Автор: Анна Шиканова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия ранее уже применяла химическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга.

Он отметил, что в НАТО проявляют бдительность, так как ранее Россия уже применяла химическое оружие. Если Россия попытается придумать какую-то отмазку, то на это будет реакция НАТО.

"Россия уже применяла химическое оружие...Мы будем проявлять бдительность и осмотрительность, даже если они будут придумывать какую-нибудь отмазку, то мы отреагируем на это", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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Ранее Йенс Столтенбер рассказал, как НАТО отреагирует на то, что в страны союзников могут прилететь ракеты РФ. Он сказал, что есть риск случайностей.

Также, мы сообщали о том, что генеральный секретарь НАТО призвал Китай осудить войну России против Украины.

Также он призвал Китай не поддерживать Россию и предупредил, что в НАТО тщательно наблюдают за признаками поддержки.

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НАТОЙенс Столтенберг