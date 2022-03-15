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Столтенберг о возможном падении ракеты РФ на территории НАТО: всегда есть риск случайности

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Вторник 15 марта 2022 16:34
Столтенберг о возможном падении ракеты РФ на территории НАТО: всегда есть риск случайности Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация в Европе сейчас более опасная и есть риск случайного попадания ракеты РФ в страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга.

На вопрос о том, как отреагирует НАТО на то, что какая-то российская ракета может попасть на территории стран-союзников, генеральный секретарь Йенс Столтенберг ответил, что есть риск случайностей.

Он подчеркнул, что ключевая обязанность НАТО – это защищать всех союзников НАТО и уже усилено присутствие на востоке.

"Ключевая обязанность НАТО – это защищать всех союзников НАТО. Чтобы это обеспечить, мы должны учитывать более опасную ситуацию в Европе, причиненную вторжением России в Украину. Мы усилили присутствие на востоке НАТО.

Нападение на одного союзника вызовет реакцию всех союзников, тогда мы будем защищать всю территорию союзников НАТО. Если мы будем видеть активизацию военной активности у границ НАТО, то всегда есть риск случайностей", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что сейчас проводится мониторинг воздушного пространства, чтобы предупредить риск таких случайностей.

"Поэтому следует предупредить риск таких случайностей. А если это произойдет, нужно сделать все, чтобы не привело к опасным ситуациям. Мы мониторим воздушное пространство и приграничные территории у НАТО и наши командиры делают все возможное, чтобы предотвратить такую ​​случайность, чтобы они не вышли из-под контроля, если такая ситуация произойдет", - пояснил генсек НАТО.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия.

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