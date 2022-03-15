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Росія раніше вже використовувала хімічну зброю, - Столтенберг

Автор: Анна Шиканова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія раніше вже застосовувала хімічну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга.

Він зазначив, що в НАТО проявляють пильність, оскільки раніше Росія вже застосовувала хімічну зброю. Якщо Росія спробує придумати якусь відмазку, то на це буде реакція НАТО.

"Росія вже застосовувала хімічну зброю...Ми будемо проявляти пильність і обачність, навіть якщо вони будуть придумувати якусь відмазку, то ми відреагуємо на це", - сказав генеральний секретар НАТО.

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Раніше Єнс Столтенбер розповів, як НАТО відреагує на те, що в країни союзників можуть прилетіти ракети РФ. Він сказав, що є ризик випадковостей.

Також, ми повідомляли про те, що генеральний секретар НАТО закликав Китай засудити війну Росії проти України.

Також він закликав Китай не підтримувати Росію і попередив, що в НАТО ретельно спостерігають за ознаками підтримки.

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НАТОЄнс Столтенберг