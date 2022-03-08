Россия пытается вербовать иностранных наемников для войны с Украиной, - Пентагон

В США подтверждают информацию о возможном привлечении РФ иностранных наемников для участия в войне против Украины. Российские военные несут потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в эфире CNN .

"У нас есть доказательства, которые заслуживают внимания и подтверждающие эту историю, что они (РФ) действительно пытаются завербовать иностранных боевиков",- заявил он.

По словам Джона Кирби, несмотря на более 150 тысяч российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере. В такой ситуации президент РФ Владимир Путин счел нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой войны.

Напомним, впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщил Wall Street Journal. По ее информации, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.

С начала войны против Украины российские войска понесли тяжелые потери и агрессор был вынужден прибегнуть к скрытой мобилизации.

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