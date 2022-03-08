Росія намагається вербувати іноземних найманців для війни з Україною, - Пентагон

У США підтверджують інформацію про можливе залучення РФ іноземних найманців для участі у війні проти України. Російські військові несуть втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі в ефірі CNN.
За словами Джона Кірбі, не дивлячись на понад 150 тисяч російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі. У такій ситуації президент РФ Володимир Путін вважав за потрібне спробувати залучити іноземних бійців для цієї війни.
"У нас є докази, які заслуговують на увагу і підтверджують цю історію, що вони (РФ) дійсно намагаються завербувати іноземних бойовиків",- заявив він.
Нагадаємо, вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомив Wall Street Journal. За її інформацією, Росія вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для подальшої участі у війні проти України.
Со початку війни проти України російські війська зазнали важких втрат і агресор був змушений вдатися до прихованої мобілізації.
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