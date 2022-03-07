ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия вербует сирийцев для городских боев в Украине, - WSJ

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 07 марта 2022 01:37
Россия вербует сирийцев для городских боев в Украине, - WSJ Фото: Россия вербует сирийцев для участия в войне против Украины (globallookpress.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Их планируется использовать для штурма украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Россия в последние дни вербует в Сирии бойцов с опытом ведения боевых действий в городских условиях. Сирийцев планируется использовать при штурме Киева и других украинских городов.

Как отметили собеседники издания, пока неясно, сколько боевиков уже завербованы, но некоторые из них уже находятся в России и готовятся отправиться на украинскую территорию. По данным газеты, ранее Москва предлагала сирийским "добровольцам" от 200 до 300 долларов, чтобы они поехали в Украину и работали в качестве охранников в течение полугода.

Напомним, с начала войны против Украины российские войска понесли тяжелые потери и агрессор был вынужден прибегнуть к скрытой мобилизации.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сирия Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать