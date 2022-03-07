Россия вербует сирийцев для городских боев в Украине, - WSJ

Фото: Россия вербует сирийцев для участия в войне против Украины (globallookpress.com)

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Их планируется использовать для штурма украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Россия в последние дни вербует в Сирии бойцов с опытом ведения боевых действий в городских условиях. Сирийцев планируется использовать при штурме Киева и других украинских городов. Как отметили собеседники издания, пока неясно, сколько боевиков уже завербованы, но некоторые из них уже находятся в России и готовятся отправиться на украинскую территорию. По данным газеты, ранее Москва предлагала сирийским "добровольцам" от 200 до 300 долларов, чтобы они поехали в Украину и работали в качестве охранников в течение полугода.