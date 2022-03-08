Росія намагається вербувати іноземних найманців для війни з Україною, - Пентагон

У США підтверджують інформацію про можливе залучення РФ іноземних найманців для участі у війні проти України. Російські військові несуть втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі в ефірі CNN .

"У нас є докази, які заслуговують на увагу і підтверджують цю історію, що вони (РФ) дійсно намагаються завербувати іноземних бойовиків",- заявив він.

За словами Джона Кірбі, не дивлячись на понад 150 тисяч російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі. У такій ситуації президент РФ Володимир Путін вважав за потрібне спробувати залучити іноземних бійців для цієї війни.

Нагадаємо, вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомив Wall Street Journal. За її інформацією, Росія вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для подальшої участі у війні проти України.

Со початку війни проти України російські війська зазнали важких втрат і агресор був змушений вдатися до прихованої мобілізації.

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