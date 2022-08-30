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Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска имитируют боевые действия в Энергодаре в попытке сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС. Это именно российские провокации", - написал он.

Ермак отметил, что сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего.

"Они должны убраться с украинской земли", - добавил руководитель ОП.

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

При этом позже в Офисе президента Украины сообщили, что армия России обстреливает коридоры, по которым эксперты-ядерщики должны доехать на ЗАЭС.

Как известно, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

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Запорожская АЭСМАГАТЭОфис президента