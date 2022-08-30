Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - Ермак

Российские войска имитируют боевые действия в Энергодаре в попытке сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.