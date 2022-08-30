Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Єрмак

Російські війська імітують бойові дії в Енергодарі в спробі зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.