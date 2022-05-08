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Россия пытается сделать невозможным применение "Байрактаров" в Черноморской зоне, - Генштаб

Фото: Россия пытается исключить применение "Байрактаров" в Черноморской зоне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты сосредотачивают свои силы на уничтожении аэродромной инфраструктуры в Черноморской операционной зоне. Пытаются исключить применение авиации, в том же числе и "Байрактаров".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Основные усилия враг сосредоточивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БпЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию на 7 мая, только за сутки, наши бойцы уничтожили: 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

Также, согласно данным Генштаба, оккупанты усилили фильтрационные меры относительно мирного населения в Херсонской области.

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