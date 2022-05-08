ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия усиливает проведение фильтрации населения оккупированных территорий

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 18:41
Россия усиливает проведение фильтрации населения оккупированных территорий Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В населенных пунктах Херсонской области, находящихся под контролем страны-агрессора, российские солдаты ужесточили фильтрационные меры по отношению к мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генштаб.

“Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях. Так отмечается усиление проведения фильтрационных мероприятий в районах населенных пунктов Геройское, Голая Пристань, Херсон”, - говорится в сообщении.

При этом контроль над мирным населением осуществляют сотрудники "Росгвардии".

Напомним, что фильтрационные лагеря распространены на большинстве оккупированных территорий. Так в Мариуполе оккупанты заставляют мирное население проходить фильтрацию для того, чтобы получить разрешение на передвижение по городу.

Также мы сообщали, что на временно захваченных войсками РФ территориях Запорожской области оккупанты производят фильтрацию в отношении местных жителей, и не выпускают на свободные части региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Росгвардия Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом