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На Донбассе украинские военные отбили 9 атак оккупантов и уничтожили ударный вертолет

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Суббота 07 мая 2022 22:37
На Донбассе украинские военные отбили 9 атак оккупантов и уничтожили ударный вертолет ВСУ на Донбассе отбили нападение врага (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак врага и нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителей.

Также мы писали, что вчера, 6 мая, на Донбассе украинские защитники отбили 8 атак и уничтожили вражескую технику.

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