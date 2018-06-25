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Россия пытается представить Украину как радикальную страну, - Климкин

НовостиПолитика    25.06.2018 - 13:52
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что освободить политзаключенных удастся с помощью скоординированного давления

Павел Климкин заявил, что Россия очень последовательно пытается представить Украину как радикальную страну. Об этом после брифинга в комментарии журналистам сообщил глава МИД Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы являемся цивилизованным обществом. Мы должны защищать своих граждан. Россия очень последовательно пытается представить Украину как радикальную страну. Атмосфера толерантности должна сохраняться", - заявил он.

Климкин отметил, что освободить политзаключенных удастся с помощью скоординированного давления.

"Освободить наших политзаключенных, которых Россия использует, нам удастся с помощью скоординированного давления. Мы должны последовательно давить. Каждый, кто разговаривает с российскими чиновниками и теми, кто причастен, должен начинать с Украины и политических заключенных", - резюмировал он.

Напомним, ранее сегодня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Российская Федерация (РФ) сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников.

Политзаключенный Гриб не получает лечение в тюрьме РФ, - адвокат Россия сознательно финансирует терроризм, - Климкин
Теги публикации: Павел Климкин, агрессия РФ, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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