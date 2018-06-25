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Грицак: РФ сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:38
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Для Украины важное значение имеет международная поддержка мировых лидеров

Российская Федерация (РФ) сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Тwitter.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются РФ как инструмент давления на Украину", - заявил он.

По словам Грицака, для Украины важное значение имеет международная поддержка мировых лидеров, благодаря которой было освобождено многих политических заключенных.

"На сегодняшнее мероприятие мы пригласили Дмитрия Кулиша, который находился в плену. РФ использует пытки, чтобы получить ту или иную информацию. На сегодня одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций к местам на оккупированных территориях, где пленники содержатся", - рассказал Грицак.

При этом Грицак отметил, что пленники находятся на оккупированных территориях без какого-либо правового статуса.

"Мы благодарны волонтерам различных организаций за помощь в освобождении пленников. Мы готовы идти на все шаги для возвращения наших граждан", - добавил Грицак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Российская Федерация (РФ) и в дальнейшем будет оказывать препятствия в вопросе освобождение украинских политзаключенных.

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Теги публикации: Российская Федерация, заложники, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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