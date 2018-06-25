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Росія намагається представити Україну як радикальну країну, - Клімкін

НовиниПолітика    25.06.2018 - 13:52
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що звільнити політв'язнів вдасться за допомогою скоординованого тиску

Павло Клімкін заявив, що Росія дуже послідовно намагається представити Україну як радикальну країну. Про це після брифінгу в коментарі журналістам повідомив глава МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Ми є цивілізованим суспільством. Ми маємо захищати своїх громадян. Росія дуже послідовно намагається представити Україну як радикальну країну. Атмосфера толерантності має зберігатися", - заявив він.

Клімкін зазначив, що звільнити політв'язнів вдасться за допомогою скоординованого тиску.

"Звільнити наших політв'язнів, яких Росія використовує, нам вдасться з допомогою скоординованого тиску. Ми маємо послідовно тиснути. Кожен, хто розмовляє з російськими чиновниками і тими, хто дотичний, має починати з України та політичних в'язнів", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше сьогодні глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Російська Федерація (РФ) свідомо блокує переговори по звільненню заручників.

Політв'язень Гриб не отримує лікування в тюрмі РФ, - адвокат Росія свідомо фінансує тероризм, - Клімкін
Теги публікації: Павло Клімкін, агресія РФ, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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