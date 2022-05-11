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Россия пытается помешать ЕС найти альтернативных поставщиков газа

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Среда 11 мая 2022 07:59
Россия пытается помешать ЕС найти альтернативных поставщиков газа Фото: РФ препятствует ЕС в поисках альтернативных поставщиков газа (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В последнее время Евросоюз активно ведет переговоры с альтернативными поставщиками газа. При этом Кремль всячески препятствует переговорному процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Европейский Союз рассматривал Алжир в качестве поставщика голубого топлива, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Но Алжир не раз отмечал, что он не в состоянии удовлетворить такой спрос в ближайшее время.

По данным Associated Press, Алжир является крупным поставщиком газа в Европу, обеспечивая 11% ее импорта по сравнению с 47% из России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров приехал с визитом в Алжир, где провел встречу с министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой и президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

После чего Лавров заявил, что "Россия, Алжир и другие экспортеры газа должны уважать уже достигнутые договоренности". Кроме того, во время встречи политики обсудили укрепление военно-технического сотрудничества.

Не обошли стороной и "украинский вопрос". Лавров поблагодарил руководство Алжира за "объективную и взвешенную позицию".

Стоит отметить, что Алжир с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает Кремль. Так, во время голосования в Генассамблее ООН касательно исключения РФ из Совета ООН по правам человека, Алжир был одной из 24 стран, которая проголосовала против такого решения.

Напомним, Италия заключила газовую сделку с Алжиром об увеличении поставок на 40%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова увеличить поставки газа в Австрию.

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