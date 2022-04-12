Италия заключила газовую сделку с Алжиром об увеличении поставок на 40%

Италия заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира приблизительно на 40% в рамках своих поисков альтернативных источников поставок после начала войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О достигнутых 11 апреля договоренностях рассказал премьер-министр Италии Марио Драги время визита в Алжир. Он отметил, что соглашение стало важным шагом в стремлении страны сократить свою зависимость от российского газа.

"За ним последуют и другие", - сказал Драги журналистам после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Италия, которая получает около 40% газа, что составляет 29 миллиардов кубометров, от поставок из РФ, сейчас активно пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения. Министры обратились ко многим странам, таким как Конго, Ангола, Азербайджан и Катар, чтобы найти возможность заменить этот объем импорта российского "голубого топлива".

В заявлении итальянской энергетической группы Eni (ENI.MI) говорится, что она договорилась с алжирской Sonatrach о постепенном увеличении потоков в трубопроводе Transmed, начиная с этого года, и к 2023-2024 годам достичь 9 миллиардов кубометров дополнительного газа в год.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию. Трубопровод Transmed имеет пропускную способность более 110 миллионов кубометров в день, но в настоящее время транспортирует только около 60 миллионов кубометров.

В прошлом году экспорт алжирского газа в Италию вырос на 76% до 21,2 млрд кубометров, а уже 11 апреля суточные потоки превысили поставки из России.