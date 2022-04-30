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Россия пытается полностью захватить Рубежное и Попасную для наступления на Славянск, - Генштаб

Фото: Въезд в Славянск (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией с фронта в Донецкой и Луганской областях, где враг пытается захватить самые крупные города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Украинские военные зафиксировали попытки армии РФ окончательно захватить Рубежное и Попасную. По их мнению, это откроет путь к наступлению на Славянск.

"Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и, вероятно, осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково", – говорится в сообщении.

В Донецком направлении российские войска также ведут активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. В то же время, не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

К слову, Вооруженные силы возобновили контроль над рядом деревень под Харьковом.

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ЛуганскСлавянскДонецкая областьПопаснаяРубежноеВС РФГенштаб ВСУВойна России против Украины