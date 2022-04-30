Авиаудары и обстрелы не утихают. РФ ведет активные действия по всему фронту под Донецком

Россия уже 66-день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, на Донецком направлении оккупанты ведут активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, что на Донетчине оккупанты "ударили" по Доброполью.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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