Росія намагається повністю захопити Рубіжне та Попасну для наступу на Слов'янськ, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією з фронту в Донецькій та Луганській областях, де ворог намагається захопити найбільші міста.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Українські військові зафіксували намагання армії РФ остаточно захопити Рубіжне та Попасну. На їхнє переконання, це відкриє шлях до наступу на Слов'янськ.

"Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове", – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку російські війська також ведуть активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Водночас не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій ЗСУ.