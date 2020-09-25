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Россия пытается оправдать агрессию против Украины, - МИД

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация пытается оправдать агрессию против Украины. В частности, Москва не допускает международных наблюдателей и правозащитников в Крым и поставляет оружие на Донбасс.

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Об этом на виртуальной встречи 75-й Генассамблеи ООН сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает "Радио Свобода".

"Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизни населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", - сказала Джапарова.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что Украина не потянет войны на два фронта. Поэтому в вопросе возвращения Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций против РФ.

Также сообщалось, что на рассмотрение Генассамблеи ООН до конца года вынесут обновленную резолюция по ситуации в оккупированном Крыму.

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