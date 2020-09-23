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До конца года на Генасамблею ООН вынесут резолюцию по Крыму

Киев, Среда 23 сентября 2020 22:53
До конца года на Генасамблею ООН вынесут резолюцию по Крыму
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН до конца года будет вынесена обновленная резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Украина призывает государства-участников поддержать ее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия ООН.

"Я призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года", - сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что вопросы Крыма и Донбасса не должны стать "элементами привычного пейзажа, где только тематические доклады и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции".

"Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир", - добавил Зеленский.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН 9 декабря 2019 приняла резолюцию по Крыму, в которой призвала Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 стран-участниц Генассамблеи ООН.

В МИД Украины заявили, что резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий Украины.

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