Росія намагається виправдати агресію проти України, - МЗС

Російська Федерація намагається виправдати агресію проти України. Зокрема, Москва не допускає міжнародних спостерігачів і правозахисників у Крим і постачає зброю на Донбас.

Про це на віртуальній зустрічі 75-ї Генасамблеї ООН повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає "Радіо Свобода".

"Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму. Не припиняються і незаконні поставки зброї і боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях знаходиться під постійним ризиком", - сказала Джаппарова.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що Україна не потягне війни на два фронти. Тому в питанні повернення Криму Україна буде дотримуватися політики міжнародних санкцій проти РФ.

Також повідомлялося, що на розгляд Генасамблеї ООН до кінця року винесуть оновлену резолюція щодо ситуації в окупованому Криму.