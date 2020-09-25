Украина не потянет вести войну на Донбассе и в Крыму, - Кривонос

Фото: Сергей Кривонос (president.gov.ua)

Украина не потянет вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму. Поэтому относительно Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращение Крыма - ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", - сказал Кривонос.

По его словам, задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.

"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос - или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - добавил Кривонос.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать Крымскую платформу, которая будет структурировать усилия по деоккупации полуострова.

Как писало РБК-Украина, Крымская платформа предполагает проведение ежегодных международных саммитов.