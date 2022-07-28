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Россия пытается ликвидировать дефицит офицеров: разведка узнала детали

Фото: Россия пытается ликвидировать дефицит офицеров за счет сержантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за больших потерь на фронте в России возник дефицит офицеров. Чтобы заполнить эти вакансии началось массовое присвоение офицерского звания младший лейтенант лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Отмечается, что еще одной причиной дефицита кадров является нежелание военнослужащих Вооруженных сил и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в войне против Украины. Среди причин и то, что солдатов часто включают в состав так называемых "сводных подразделений", которые формируются не по профессиональному признаку. В результате, большое количество военных в них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь.

Кроме этого, многие россияне, участвовавшие в боевых действиях, не хотят возвращаться в свои подразделения, указывая проблемы со здоровьем как причину. Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство Вооруженных сил РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача - выявление военных, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях.

Также отмечается, что в Ростовской области в небольших населенных пунктах проходят активные мероприятия по мобилизационной подготовке военнообязанных. Областные военкоматы осуществляют призыв молодых людей, проходивших военную службу и имеющих артиллерийский опыт. Лиц, служивших в пехотных войсках, записывают в военный резерв. Их сообщают о необходимости прибытия по вызову для ротации военных, которые сейчас участвуют в войне против Украины. При этом конкретные сроки не оглашаются.

Сообщается, что сейчас почти из каждого села Ростовской области на военную службу призвано от 7 до 10 местных жителей.

Одновременно с этим, в приграничной с Украиной Белгородской области местные жители начали массово уничтожать собственное имущество для получения компенсации от властей за якобы обстрелы со стороны Украины. В области нарастает количество претензий к власти относительно ее неспособности обеспечить качественный ремонт поврежденных зданий.

Напомним, в РФ возник дефицит высокоточных крылатых ракет, используемых для обстрелов Украины. Поэтому оккупанты начали использовать советские Х-22.

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