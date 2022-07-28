Зазначається, що ще однією причиною дефіциту кадрів є небажання військовослужбовців Збройних сид та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь у війні проти України. Середі причин і те, що солдатів часто включають до складу так званих "зведених підрозділів", які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат.

Окрім цього, багато росіян, що брали участь у бойових діях, не хочуть повертатися у свої підрозділи, вказуючи проблеми зі здоров’ям як причину. Щоб запобігти "відтоку кадрів", керівництво Збройних сил РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання - виявлення військових, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях.

Також зазначається, що у Ростовській області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних. Обласні військомати здійснюють призов молодих людей, що проходили військову службу та мають артилерійський досвід. Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військових, що нині беруть участь у війні проти України. При цьому конкретні терміни не оголошуються.

Повідомляється, що наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від 7 до 10 місцевих жителів.

Одночасно з ци, в прикордонній з Україною Бєлгородській області місцеві жителі почали масово нищити власне майно для отримання компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. В області наростає кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.