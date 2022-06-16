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Россия может пускать ракеты по городам Украины еще десятилетия, - Чмут

Фото: директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Россия может бить ракетами по украинским городам еще десятилетия. Поскольку она имеет более десятка ракетных бригад и есть вероятность помощи по их обеспечению из некоторых стран.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"(Ракетные удары могут продолжаться - ред.) десятилетия, например...представьте россиян, у которых 13 ракетных бригад, то есть умножьте это все на 13, у которых есть доступ до завода, который изготовлял эти "Точки", у которых есть доступ к комплексам, которые пришли на замену этим "Точкам", в первую очередь "Искандеры", есть доступ и плюс-минус закрытый комплекс собственного ОПК", - пояснил Чмут.

По его словам, если еще туда добавить, например, КНДР, Иран и еще какие-то подобные не очень прогрессивные страны, но которые могут помогать теми или иными составляющими, то Россия может долго существовать и выпускать не самое лучшее в мире оружие.

"Но она будет, а у нас ее не будет. Ее будет много, она будет простая, дешевая и работающая", - говорит Чмут.

Напомним, недавно россияне накрыли ракетами 4 области Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

После чего стало известно о работе сил ПВО в областях. Так, в небе над Львовской областью украинские защитники сбили российскую ракету, о приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой и Тернопольской области.

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