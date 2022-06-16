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Росія може пускати ракети по містах України ще десятиліття, - Чмут

Фото: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Росія може бити ракетами по українських містах ще десятиліття. Оскільки вона має більше десятка ракетних бригад та є ймовірність допомоги по їх забезпеченню з деяких країн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"(Ракетні удари можуть тривати - ред.) десятиліття, наприклад...уявіть росіян, у яких 13 ракетних бригад, тобто помножте це все на 13, у яких є доступ до заводу, який виготовляв ці "Точки", у яких є доступ до комплексів, які прийшли на заміну цим "Точкам", в першу чергу "Іскандери", є доступ і плюс-мінус закритий комплекс власного ОПК", - пояснив Чмут.

За його словами, якщо ще туди додати, наприклад, КНДР, Іран і ще якісь подібні не дуже прогресивні країни, але які можуть допомагати тими чи іншими складовими, то Росія може довго існувати і випускати не найкращу в світі зброю.

"Але вона буде, а у нас її не буде. Її буде багато, вона буде проста, дешева і працююча", - каже Чмут.

Нагадаємо, нещодавно росіяни накрили ракетами 4 області України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

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