Россия не пускает самолеты в обход Беларуси: Австрия требует объяснений

"Реакция России для нас непонятна", - заявили в МИД, добавив, что это непропорциональный ответ на меры, принятые после "жестокого акта воздушного пиратства", когда Беларусь посадила самолет Ryanair в Минске.

Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.