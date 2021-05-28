ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия не пускает самолеты в обход Беларуси: Австрия требует объяснений

Новина українською →
Россия, Пятница 28 мая 2021 00:25
Россия не пускает самолеты в обход Беларуси: Австрия требует объяснений Фото: Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву (Instagram/austrianairlines)
Автор: Даша Харченко

Австрия назвала непонятным и не равноценным отказ России пропустить рейс австрийской государственной авиакомпании Austrian Airlines. Он летел из Вены в Москву в обход воздушного пространства Беларуси.

Об это сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии.

"Реакция России для нас непонятна", - заявили в МИД, добавив, что это непропорциональный ответ на меры, принятые после "жестокого акта воздушного пиратства", когда Беларусь посадила самолет Ryanair в Минске.

Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.

Напомним, российская сторона отменила рейсы в Москву двух европейских авиакомпаний. Обе проложили свои маршруты в обход территории Беларуси. Так, Austrian Airlines отменила в четверг грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Самолет должен был прибыть в 13:45 в Москву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Австрия Российская Федерация Беларусь авиакомпания
NEWS
Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку