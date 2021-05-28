Россия не пускает самолеты в обход Беларуси: Австрия требует объяснений
Австрия назвала непонятным и не равноценным отказ России пропустить рейс австрийской государственной авиакомпании Austrian Airlines. Он летел из Вены в Москву в обход воздушного пространства Беларуси.
Об это сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии.
"Реакция России для нас непонятна", - заявили в МИД, добавив, что это непропорциональный ответ на меры, принятые после "жестокого акта воздушного пиратства", когда Беларусь посадила самолет Ryanair в Минске.
Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.
Напомним, российская сторона отменила рейсы в Москву двух европейских авиакомпаний. Обе проложили свои маршруты в обход территории Беларуси. Так, Austrian Airlines отменила в четверг грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Самолет должен был прибыть в 13:45 в Москву.