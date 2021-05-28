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Росія не пускає літаки в обхід Білорусі: Австрія вимагає пояснень

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Росія, П'ятниця 28 травня 2021 00:25
Росія не пускає літаки в обхід Білорусі: Австрія вимагає пояснень Фото: Austrian Airlines скасувала рейс з Відня до Москви (Instagram/austrianairlines)
Автор: Даша Харченко

Австрія назвала незрозумілою та не рівноцінною відмову Росії пропустити рейс австрійської державної авіакомпанії Austrian Airlines. Він летів з Відня до Москви в обхід повітряного простору Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Австрії.

"Реакція Росії для нас є незрозумілою", - заявили в МЗС, додавши, що це була непропорційна відповідь на заходи, прийняті після "жорстокого акту повітряного піратства", коли Білорусь посадила літак Ryanair в Мінську.

Дипломати закликали Москву роз'яснити свою позицію, додавши, що всі польоти в Росію і назад повинні виконуватися без проблем.

Нагадаємо, російська сторона скасувала рейси до Москви двох європейських авіакомпаній. Обидві проклали свої маршрути в обхід території Білорусі. Так, Austrian Airlines скасувала в четвер вантажопасажирський рейс з Відня до Москви. Літак повинен був прибути о 13:45 до Москви.

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