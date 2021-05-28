Росія не пускає літаки в обхід Білорусі: Австрія вимагає пояснень

Австрія назвала незрозумілою та не рівноцінною відмову Росії пропустити рейс австрійської державної авіакомпанії Austrian Airlines. Він летів з Відня до Москви в обхід повітряного простору Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Австрії.

"Реакція Росії для нас є незрозумілою", - заявили в МЗС, додавши, що це була непропорційна відповідь на заходи, прийняті після "жорстокого акту повітряного піратства", коли Білорусь посадила літак Ryanair в Мінську.

Дипломати закликали Москву роз'яснити свою позицію, додавши, що всі польоти в Росію і назад повинні виконуватися без проблем.