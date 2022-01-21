Росія не проявляє ніякого бажання до деескалації на кордоні України, - Пентагон

Ситуація на кордоні України продовжує залишатися напруженою. Росія не проявляє бажання до деескалації і продовжує нарощувати кількість своїх військових в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.

"Вони (Росія - ред.) не виявляють бажання до цього (деескалації - ред.), навпаки, вони посилюють присутність там (на кордоні України - ред.) сил", - сказав Кірбі.

Представник Пентагон додав, що не збирається говорити про те, що Росія називає "навчаннями".