Росія не проявляє ніякого бажання до деескалації на кордоні України, - Пентагон
Ситуація на кордоні України продовжує залишатися напруженою. Росія не проявляє бажання до деескалації і продовжує нарощувати кількість своїх військових в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.
"Вони (Росія - ред.) не виявляють бажання до цього (деескалації - ред.), навпаки, вони посилюють присутність там (на кордоні України - ред.) сил", - сказав Кірбі.
Представник Пентагон додав, що не збирається говорити про те, що Росія називає "навчаннями".
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перекидання Росією з Далекого Сходу двох дивізіонів зенітних ракетних комплексів С-400 в Білорусь.
Зазначимо, раніше в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.