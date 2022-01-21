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Росія не проявляє ніякого бажання до деескалації на кордоні України, - Пентагон

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Вашингтон, П'ятниця 21 січня 2022 21:51
Росія не проявляє ніякого бажання до деескалації на кордоні України, - Пентагон Фото: Джон Кірбі, прес-секретар Міноборони США (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуація на кордоні України продовжує залишатися напруженою. Росія не проявляє бажання до деескалації і продовжує нарощувати кількість своїх військових в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.

"Вони (Росія - ред.) не виявляють бажання до цього (деескалації - ред.), навпаки, вони посилюють присутність там (на кордоні України - ред.) сил", - сказав Кірбі.

Представник Пентагон додав, що не збирається говорити про те, що Росія називає "навчаннями".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перекидання Росією з Далекого Сходу двох дивізіонів зенітних ракетних комплексів С-400 в Білорусь.

Зазначимо, раніше в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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