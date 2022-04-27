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Россия проводит операцию, чтобы дезинформировать украинцев в Херсонской области, - СНБО

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 18:08
Россия проводит операцию, чтобы дезинформировать украинцев в Херсонской области, - СНБО Фото: Россия проводит операцию, чтобы дезинформировать украинцев в Херсонской области twitter.com/nashaniva)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает подавлять сопротивление населения временно оккупированной Херсонской области. В этот же раз начала агрессивную информационно-психологическую операцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Несколько Telegram-каналов распространяют информацию о том, что на антироссийские митинги якобы приходят все меньше украинских граждан. Пропагандисты тем временем объясняют это тем, что наши гражданские якобы "смирились с переходом территории под контроль России и подстраиваются под новую реальность".

В то же время, оккупационные войска на самом деле продолжают агрессивно запугивать жителей области:

  • угрожают расправами;
  • ведут обстрелы мирных демонстраций;
  • похищают участников митингов.

"Проведение подобных операций являются особенно опасными в условиях информационной блокады, которую враг стремится сформировать на временно оккупированных территориях Юга Украины", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности митинга, который прошел в Херсоне 27 апреля. Тогда же, оккупанты прибегли к разгона гражданских слезоточивым газом.

Война России против Украины длится шестьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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