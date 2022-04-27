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Росія проводить операцію, аби дезінформувати українців в Херсонській області, - РНБО

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Середа 27 квітня 2022 18:08
Росія проводить операцію, аби дезінформувати українців в Херсонській області, - РНБО Фото: Росія проводить операцію, аби дезінформувати українців в Херсонській області (twitter.com/nashaniva)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує придушувати спротив населення тимчасово окупованої Херсонської області. Цього ж разу розпочала агресивну інформаційно-психологічну операцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Декілька Telegram-каналів поширюють інформацію про те, що на антиросійські мітинги, нібито, приходять все менше українських громадян. Пропагандисти тим часом пояснюють це тим, що наші цивільні, нібито, "змирилися з переходом території під контроль Росії та підлаштовуються під нову реальність".

Водночас, окупаційні війська насправді продовжують агресивно залякувати жителів області:

  • погрожують розправами;
  • ведуть обстріли мирних демонстрацій;
  • викрадають учасників мітингів.

"Проведення подібних операцій є особливо небезпечними в умовах інформаційної блокади, яку ворог прагне сформувати на тимчасово окупованих територіях Півдня України", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці мітингу, який пройшов у Херсоні 27 квітня. Тоді ж, окупанти вдалися до розгону цивільних сльозогінним газом.

Війна Росії проти України триває шістдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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