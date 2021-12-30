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Заявление Путина подтверждает, что "Северный поток-2" - это шантаж Европы, - Моравецкий

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Варшава, Четверг 30 декабря 2021 22:50
Заявление Путина подтверждает, что "Северный поток-2" - это шантаж Европы, - Моравецкий Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об условии для увеличения поставок газа в Европу. По его словам, этим российский лидер подтвердил, что "Северный поток-2" является элементом шантажа со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznes Alert.

По данным издания, Моравецкого во время конференции при открытии нового участка автотрассы А-1 спросили о заявлении Путина о готовности России увеличить поставки газа в Европу после запуска "Северного потока-2".

"Своими словами президент России лишь подтверждает, что это ("Северный поток-2" - ред.) элемент шантажа России", - ответил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что Европа должна ответить на такой шантаж со стороны России расширением газовой и энергетической инфраструктуры.

Напомним, 29 декабря Путин на совещании правительства заявил, что дополнительные объемы российского газа начнут поступать в Европу сразу после запуска "Северного потока-2".

Отметим, в этот же день глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к запуску "Северного потока-2".

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Владимир Путин Польша Северный поток-2
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