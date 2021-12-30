Заявление Путина подтверждает, что "Северный поток-2" - это шантаж Европы, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об условии для увеличения поставок газа в Европу. По его словам, этим российский лидер подтвердил, что "Северный поток-2" является элементом шантажа со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznes Alert .

По данным издания, Моравецкого во время конференции при открытии нового участка автотрассы А-1 спросили о заявлении Путина о готовности России увеличить поставки газа в Европу после запуска "Северного потока-2".

"Своими словами президент России лишь подтверждает, что это ("Северный поток-2" - ред.) элемент шантажа России", - ответил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что Европа должна ответить на такой шантаж со стороны России расширением газовой и энергетической инфраструктуры.