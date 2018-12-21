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Россия провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон", - CNBC

Новости » Политика    21.12.2018 - 16:32
Россия провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон", - CNBC
Фото: испытание ракеты (facebook.com/cnbc)

На вооружение она будет принята не ранее 2022 года

Россия провела успешное испытание своей гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон", от которой Соединенные Штаты Америки в настоящее время не могут защититься. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

Сообщается, что Россия провела уже пять испытаний своей гиперзвуковой ракеты на корабле с 2015 года. Как сообщают источники телеканала, в разведданных указывается, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не ранее 2022 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО дает России последнюю возможность снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывал Москву к выполнению ДРСМД, посетовав, что диалога с РФ по этому вопросу не вышло. 

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