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Росія провела успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", - CNBC

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:32
Росія провела успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", - CNBC
Фото: випробування ракети (facebook.com/cnbc)

На озброєння вона буде прийнята не раніше 2022 року

Росія провела успішне випробування своєї гіперзвукової ракети корабельного базування "Циркон", від якої Сполучені Штати Америки в даний час не можуть захиститися. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.

Повідомляється, що Росія провела вже п'ять випробувань своєї гіперзвукової ракети на кораблі з 2015 року. Як повідомляють джерела телеканалу, в розвідданих вказується, що серійне виробництво ракети планується почати в 2021 році, але на озброєння вона буде прийнята не раніше 2022 року.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО дає Росії останню можливість знову почати виконувати договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Нагадаємо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД, нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.

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