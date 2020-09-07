Россия провела очередные военные учения в Крыму

Российская армия провела очередные военные учения в оккупированном Крыму. Расчеты зенитных ракетных комплексов отрабатывали уничтожение воздушных целей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны России.

Сообщается, учения по противовоздушной обороне провели расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф ". В частности, пусковые и радиолокационные установки перебросили в район учений, где был отработан алгоритм действий при приближении авиации условного противника.

"Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет. Также, в ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника", - говорится в сообщении.

Отметим, на прошлой неделе вблизи административной границы с Крымом в сопровождении украинской авиации пролетали бомбардировщики США.

Напомним, на прошлой неделе военное командование Российской Федерации прибыло в Крым проверять боеготовность армии. Отметим, российская сторона готовится к масштабным учениям "Кавказ 2020".

В августе Украина направила ноту протеста России из-за военных учений в Крыму. До этого заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявлял, что Россия в Крыму развернула штабы и готова к потенциальной агрессии.