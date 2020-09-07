Росія провела чергові військові навчання в Криму

Російська армія провела чергові військові навчання в окупованому Криму. Розрахунки зенітних ракетних комплексів відпрацьовували знищення повітряних цілей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Росії.

Повідомляється, навчання з протиповітряної оборони провели розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф ". Зокрема, пускові та радіолокаційні установки перекинули до району навчань, де був відпрацьований алгоритм дій при наближенні авіації умовного противника.

"Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію і знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет. Також, в ході навчань розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, минулого тижня поблизу адміністративного кордону з Кримом в супроводі української авіаціі пролітали бомбардувальники США.

Нагадаємо, минулого тижня військове командування Російської Федерації прибуло в Крим перевіряти боєздатність армії. Зазначимо, російська сторона готується до масштабних навчань "Кавказ 2020".

У серпні Україна направила ноту протесту Росії з-за військових навчань у Криму. До цього заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос заявляв, що Росія в Криму розгорнула штаби і готова до потенційної агресії.