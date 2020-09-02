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Военное командование РФ прибыло в Крым проверять боеготовность армии

Крым, Среда 02 сентября 2020 17:10
Военное командование РФ прибыло в Крым проверять боеготовность армии
Фото с места тактических учений РФ (mil.ru)
Автор: Максим Зайченко

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал армии Александр Дворников прибыл в аннексированный Крым, что проверить боевую подготовку российского Черноморского флота РФ. Военные готовятся к учениям "Кавказ - 2020".

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

"На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота в ходе двустороннего тактического учения", - говорится в сообщении.

Двустороннее тактическое учение проходит на полигоне Опук на оккупированном полуострове в рамках подготовки к военным учениям "Кавказ-2020".

"В ходе практических действий при поддержке авиации и корабельных группировок подразделения проводят высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона. Корабельные силы и авиации осуществляют поддержку высаживающимся войскам с нанесением ударов по береговым целям", - говорится в сообщении.

В учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.

Напомним, ранее Украина осудила проведение Россией международных армейских игр в Крыму.

Также РБК-Украина писало, что СБУ училась отбивать диверсионные атаки на админгранице с Крымом.

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