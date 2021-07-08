Россия провела в Крыму танковые учения на фоне маневров НАТО

В аннексированном Крыму военные РФ провели учения с боевыми танковыми стрельбами. В тренировках приняли участие около 200 военнослужащих и около 10 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
Отмечено, что российские маневры состоялись на полигоне "Ангарский" в Крыму на фоне маневров международных военных учений Sea Breeze 2021.
"Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров",- говорится в сообщении.
Известно, что в учениях приняли участие около 200 военных и почти 10 танков Т-72Б3.
Отметим, что 6 июня, на фоне маневров Sea Breeze 2021, российский Южный военный округ провел обучение по обороне объектов Черноморского флота в Краснодарском крае.
Напомним, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze.