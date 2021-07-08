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Росія провела в Криму танкові навчання на тлі маневрів НАТО

Автор: Марія Кучерявець

В анексованому Криму військові РФ провели навчання з бойовими танковими стрільбами. У тренуваннях взяли участь близько 200 військовослужбовців і близько 10 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".

Зазначено, що російські маневри відбулися на полігоні "Ангарський" в Криму на тлі маневрів міжнародних військових навчань Sea Breeze 2021.

"Стрілянина по мішенях, що раптово з'являлися та імітували бойові машини, розрахунки РПГ і вертольоти умовного противника виконувалася танкістами на відстанях від 1000 до 2000 метрів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у навчаннях взяли участь близько 200 військових і майже 10 танків Т-72Б3.

Зазначимо, що 6 червня, на тлі маневрів Sea Breeze 2021, російський Південний військовий округ провів навчання з оборони об'єктів Чорноморського флоту в Краснодарському краї.

Нагадаємо, українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze.

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