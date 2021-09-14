Россия провела артиллерийские учения в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму на территории полигона Опук российские военные проводят учения артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами. К маневрам привлечено более 300 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России .

Российские военные скрыто выдвинулись на полигон и с марша развернулись на огненных позициях. Затем были проведены боевые стрельбы по позициям условного противника на различных дальностях.

На следующем этапе военные отработают выход в позиционные районы для подготовки позиций для стрельбы, проведут их маскировку и оборудуют инженерные сооружения.

В учениях задействовано более 300 российских военных, около 50 единиц боевой и специальной техники, включая установки залпового реактивного огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.