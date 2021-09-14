UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия провела артиллерийские учения в оккупированном Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированном Крыму на территории полигона Опук российские военные проводят учения артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами. К маневрам привлечено более 300 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские военные скрыто выдвинулись на полигон и с марша развернулись на огненных позициях. Затем были проведены боевые стрельбы по позициям условного противника на различных дальностях.

На следующем этапе военные отработают выход в позиционные районы для подготовки позиций для стрельбы, проведут их маскировку и оборудуют инженерные сооружения.

В учениях задействовано более 300 российских военных, около 50 единиц боевой и специальной техники, включая установки залпового реактивного огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Напомним, Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрым