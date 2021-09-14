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Росія провела артилерійські навчання в окупованому Криму

Автор: Дмитрий Кузнецов

В окупованому Криму на території полігону Опук російські військові проводять навчання артилерійських підрозділів з бойовими стрільбами. До маневрів залучено понад 300 військових і десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Російські військові приховано висунулися на полігон і з маршу розгорнулися на вогняних позиціях. Потім були проведені бойові стрільби по позиціях умовного противника на різних дальностях.

На наступному етапі військові відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки позицій для стрільби, проведуть їх маскування і обладнають інженерні споруди.

У навчаннях залучено понад 300 російських військових, близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки, включаючи установки залпового реактивного вогню "Град-М", гаубиці "Мста-Б" і Д-30.

Нагадавши, Росія і Білорусь почали навчання "Захід-2021".

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